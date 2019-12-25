The Washington Post опубликовал интервью советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена.

В США назвали условие для снятия санкций с России. Об этом в интервью для издания The Washington Post рассказал советник американского президента по национальной безопасности Роберт О"Брайен. По словам специалиста, в ограничениях против Москвы не будет необходимости, если она будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным государством для Европы и США.

Роберт О"Брайен заметил, что Дональд Трамп добивается нового пути взаимодействия с Россией. По словам советника лидера США, со времен президента Рональда Рейгана никто не решался на подобные действия. По словам эксперта, дружба РФ и США поможет расцвету торговли между странами. От этого взаимодействия выгоду получат не только Москва и Вашингтон, но и весь мир.

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