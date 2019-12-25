В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом

Республиканец рассказал о противостоянии Трампа и Байдена в вопросе вооруженных конфликтов.

В США назвали страшные последствия избрания Джо Байдена президентом. Об этом в эфире американского телеканала NBC News заявил сенатор от республиканской партии Рэнд Пол.Политик считает, что избрание на пост главы государства демократа вовлечет Вашингтон в многочисленные войны.

Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который Дональд Трамп долгое время называл "худшей геополитической ошибкой нашего поколения". Боюсь, что Байден выберет войну снова Рэнд Пол, американский сенатор

Сенатор напомнил, что Байден также выступал с поддержкой проведения войны в Сербии, Сирии и Ливии. По словам Пола, политик продолжит тратить деньги граждан США и "проливать кровь". Республиканец отметил, что в противовес Байдену Трамп призывает завершить все вооруженные конфликты, а не начинать новые.

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