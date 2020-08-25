TikTok подал в суд на администрацию Трампа

Второй иск связан с намерением запретить в стране работу китайской Bytedance.

Китайская компания TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Hill.

Автором заявления является руководитель технических программ TikTok Патрик Райан. Буквально недавно с подобным иском в суд обратилась сама Bytedance. Во втором иске упоминается, что решение Дональда Трампа может оставить без зарплаты порядка 1500 сотрудников, работающих в США. По мнению Райана, указ президента нарушает конституционные права сотрудников на надлежащее рассмотрение дела. Он просит суд запретить Трампу распространять действие этого указа на зарплаты работников. В документе уточняется, что сотрудники TikTok это "пешки в политическом сражении между Китаем и Трампом".

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Видео: Youtube/Fox Business