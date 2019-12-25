Повышенные налоги установят для тех, кто получает свыше 400 тыс. долларов в год.

Кандидат от демократической партии США Джо Байден намерен увеличить налоги для богатых. Об этом он сообщил в интервью телеканалу АВС.

Байден считает, что "настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть". По его словам, "богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю. Для остального населения налоги не изменятся.

Ранее мы сообщили, что Трамп официально стал кандидатом на пост президента США.