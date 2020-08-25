Политик набрал необходимые 1276 голосов.

Действующий глава государства Дональд Трамп официально стал кандидатом на пост президента США. Об этом стало известно после голосования съезда, которое проходило в прямом эфире.

Теперь американский лидер имеет полное право на участие в выборах президента от республиканцев. Процедура голосования является формальностью, так как ранее президент США выиграл все республиканские праймериз. На данном этапе у него не было серьезных конкурентов.

Вместе с тем, в президентских выборах будет участвовать демократ Джо Байден. Также известно, что на должность вице-президента по-прежнему претендует Майк Пенс.

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