Специалисты отмечают, что новое турецкое месторождение в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, найденных в Норвегии в Северном море в 2010 году.

В Турции оценили стоимость газа на новом месторождении. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Теперь Турция ежегодно сможет иметь с нового месторождения по 10-15 млрд кубометров газа. По факту, это покроет треть потребностей страны в "голубом топливе". Потенциальная стоимость турецкой находки оценивается в размере 80 млрд долларов. Добыча газа с нового месторождения начнется уже в 2023 году.

Бирол отметил, что намерения Турции весьма амбициозны. По словам эксперта, в мировой практике уже были случаи начала добычи газа со схожих месторождений в течение двух-трех лет.

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Видео: YouTube / TRT World Now