В США назвали цель по "Северному потоку - 2"

США не позволит Москве с помощью СП-2 влиять на международное сообщество.

Соединенные Штаты Америки будут надеяться, что газопровод "Северный поток – 2" не будет достроен. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, пишет ТАСС.

Мы, определенно, не надеемся, что трубопровод будет достроен. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа

Он добавил, что Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы противостоять строительству СП-2. Прайс считает, что санкции и дипломатия станут эффективными инструментами для того, чтобы не позволить Москве с помощью газопровода влиять на международное сообщество.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал негативные для США последствия строительства "Северного потока - 2". По его словам, этими последствиями являются отравленные отношения с Германией.

Видео: U.S. Department of State