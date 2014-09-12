В США назвали цель по "Северному потоку - 2"

Соединенные Штаты Америки будут надеяться, что газопровод "Северный поток – 2" не будет достроен. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, пишет ТАСС.
Мы, определенно, не надеемся, что трубопровод будет достроен.
Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа
Он добавил, что Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы противостоять строительству СП-2. Прайс считает, что санкции и дипломатия станут эффективными инструментами для того, чтобы не позволить Москве с помощью газопровода влиять на международное сообщество.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал негативные для США последствия строительства "Северного потока - 2". По его словам, этими последствиями являются отравленные отношения с Германией.
Видео: U.S. Department of State
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