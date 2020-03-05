Блинкен назвал негативные для США последствия строительства "Северного потока - 2"

Именно из-за опасения этих последствий США не стали вводить санкции против компании-оператора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал худшие для США последствия строительства "Северного потока – 2". Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, этими последствиями являются отравленные отношения с Германией.

Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров. Энтони Блинкен, госсекретарь США

По его словам, именно по этим причинам Соединенные Штаты не стали вводить санкции против компании-оператора по строительству газопровода Nord Stream 2 AG. Блинкен также не отрицает, что власти США возместят Украине возможную потерю трансферных платежей, если РФ воспользуется СП-2 как "инструментом принуждения".

Ранее "Северный поток – 2" назвали "пощечиной" для Украины.

Видео: U.S. Department of State