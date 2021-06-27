В США три человека погибли во время стрельбы после ДТП

В Соединенных Штатах после дорожно-транспортного происшествия произошла стрельба. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на информацию местной полиции.
Инцидент произошел в штате Массачусетс. По данным правоохранительных органов, большой грузовик врезался в здание, после чего прозвучали выстрелы. В момент прибытия на место происшествия полицейский обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями.
Подозреваемый был тяжело застрелен сотрудниками полиции. Медики не смогли его спасти.
Также позже скончались и раненые стрелком люди.
В настоящее время выясняются все обстоятельства данного ЧП.
Ранее американский телеканал CNN сообщил о том, что в штате Аризона в инцидентах со стрельбой погиб один человек.
Видео: Youtube/Joshua Jered
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