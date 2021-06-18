CNN: в Аризоне в инцидентах со стрельбой погиб один человек

В ходе инцидентов в Фениксе пострадали 13 человек.

Американский телеканал CNN сообщил о том, что в штате Аризона в инцидентах со стрельбой погиб один человек. Журналисты сослались на местные правоохранительные органы. По данным полиции, преступники открыли огонь в пригороде Финикса. На данный момент известно о 13 пострадавших.

Очевидцы рассказали прессе, что стрельба велась из автомобиля в восьми местах. Все преступления были совершены за полтора часа. Представители закона пока что не знают, связаны ли эти случаи между собой. Часть пострадавшим людей получила огнестрельные ранения. Еще несколько человек травмированы из-за автомобильных аварий, последовавших после начала стрельбы. Некоторые также оказались ранены осколками.

К настоящему моменту в полиции США рассказали, что задержали подозреваемого в стрельбе.

В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу.

Видео: YouTube / FOX 10 Phoenix