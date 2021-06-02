В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу

В ходе конфликта в центре российской столицы произошла стрельба. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службе ГУМВД Москвы.
Конфликт произошел на Марксистской улице. По данным ведомства, ссора возникла между тремя гражданами. Один из них совершил выстрел предположительно из травматического оружия.
В результате инцидента никто не пострадал.
Трое участников конфликта были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время проводится проверка.
Ранее в Смоленске мужчина до потери сознания избил девушку. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый смолянин. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Видео: Telegram / Readovka
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