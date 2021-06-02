Мужчина до потери сознания избил девушку в Смоленске

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил до потери сознания девушку на одной из улиц Смоленска. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя УМВД по региону Наталью Гурееву.

Инцидент произошел более недели назад. Момент с избиением зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео показано, как мужчина на ходу сбивает с ног девушку ударом кулака в лицо. Она падает за землю, а мужчина уходит. Спустя некоторое время он возвращается на место и продолжает избивать девушку. В УМВД сообщили, что потерпевшая пролежала без сознания несколько часов.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. У нее обнаружили множественные телесные повреждения.

Мужчина был задержан. Им оказался ранее судимый смолянин. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Нападавшему может грозить до 10 лет колонии.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении немца.

Видео: Telegram / Life Shot