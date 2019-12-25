В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и ограблении немца

Потерпевший пояснил, что 1 июня около 01:40 двое неизвестных, позвонив, вошли в квартиру по месту его проживания, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера и ограбили.

В Петербурге неизвестные изнасиловали и ограбили 20-летнего гражданина Германии. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 1 июня через 112 обратился гражданин Германии, студент 2 курса университета США. Он сообщил, что в арендуемой квартире на Галерной улице его изнасиловали и ограбили.

Потерпевший пояснил, что 1 июня около 01:40 двое неизвестных, позвонив, вошли в квартиру по месту его проживания, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, похитили iPhone 11, кошелек, в котором находилось 30 000 рублей и банковские карты.

В 22:00 1 июня у дома 9 по Советскому проспекту был задержан 30-летний подозреваемый. Следователем возбуждены уголовные дела.

Фото: Piter.tv