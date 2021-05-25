В Огайо произошла стрельба

Количество погибших уточняется.

В американском штате Огайо произошла стрельба. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NBC. По информации от СМИ, по меньшей мере три человека погибли вечером 24 мая в городе Уэст Джефферсон. Все жертвы найдены правоохранительными органами в доме по Джексон-стрит. Снаружи здания офицеры также обнаружили несколько тел. Точное число погибших уточняется.

Предположительно, стрельба в Огайо произошла около 17:27 по местному времени. На данный момент место происшествия оцеплено полицией. Следствие устанавливает улики и личности жертв.

При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины.

Видео: Youtube/NBC4 Columbus, WBNS 10TV