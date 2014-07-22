При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины

Еще пятеро женщин пострадали в пати-бусе.

При стрельбе в штате Калифорния погибли две женщины. Об этом говорится в официальном заявлении американского дорожного патруля на Facebook. Представители закона уточнили, что множество пуль попали в пассажирский автобус. Трагедия зафиксирована в городе Окленд около 00:19 часов 18 мая по местному времени.

Произошла стрельба на автомагистрали… Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран. заявление полиции

Известно, что огонь по транспортному средству велся из нескольких точек. В преступлении подозреваются два человека. Журналисты из издания East Bay Times полагают, что злоумышленники произвели около 70 выстрелов. Пострадавший автобус занимался перевозкой клиентов в формате вечеринок. В момент трагедии в нем пассажиры отмечали день рождения. Ранены не менее пяти женщин. Они госпитализированы в больницу. В полиции считают, что стрельба могла быть заранее спланирована.

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Видео: YouTube / KTVU FOX 2 San Francisco