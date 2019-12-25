Пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в Тихвине

Визит в гости обернулся пальбой из окна в Ленобласти.

17 мая в отделение полиции города Тихвин поступило сообщение о стрельбе на улице Ращупкина. Очевидцы услышали пальбу около 14:30 и смогли точно определить, откуда были произведены выстрелы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили двоих мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Оба находились в квартире местного двухэтажного дома. Стрелявшим оказался гость хозяина квартиры. По предварительной информации, 28-летний мужчина воспользовался пистолетом хозяина, чтобы несколько раз выстрелить из окна в забор соседнего дома, где проживает 60-летняя женщина.

Оба подвыпивших мужчины были доставлены в отделение полиции для составления протокола. Разрешение на владение оружием было предъявлено, однако это не позволило уйти от ответственности за нарушение правил хранения оружия и патронов. Обстоятельства инцидента устанавливаются, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее за стрельбу из охолощенного оружия задержали двоих жителей поселка Рахья во Всеволожском районе.

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