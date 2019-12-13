Испытания над Тихим океаном прошли успешно.

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету. Пентагон опубликовал видео первого испытания ракеты наземного базирования. Об этом сообщил глава обороны страны Марк Эспер в собственном аккаунте в Twitter.

Тесты прошли 12 декабря в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии. Испытания прототипа признаны успешными. Они проходили над Тихим океаном. Эксперты заявили, что с момента начала разработки до запуска прошло менее 9 месяцев. Работа над ней началась сразу после того, как США заявили о приостановке участия в проекте ДРСМД в феврале 2019 года.

В Минобороны добавили, что обычно на создание подобной ракеты уходит не менее 24 месяцев. такие результаты говорят о том, что страна готова оперативно отвечать на вызовы национальной безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран.

Фото и видео: Twitter/Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper

