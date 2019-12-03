Макрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы

Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило ТАСС.

Макрон отметил, что после прекращения действия ДРСМД нужен новый фундамент для безопасности. И Европа хочет, чтобы в этом вопросе были учтены и её вопросы.

Ранее в Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина.

Видео: YouTube/ Emmanuel Macron