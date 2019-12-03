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Макрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы

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Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы. Данное предложение он озвучил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило ТАСС.

Макрон отметил, что после прекращения действия ДРСМД нужен новый фундамент для безопасности. И Европа хочет, чтобы в этом вопросе были учтены и её вопросы.

Ранее в  Госдуме прокомментировали ответ Макрона на письмо Путина.

Видео: YouTube/ Emmanuel Macron

Теги: дрсмд, макрон, трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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