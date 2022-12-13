В США грузовик врезался в защитный барьер рядом с Белым домом

Водитель был задержан силовыми структурами.

Грузовик врезался в защитные ограждения, расположенные неподалеку от Белого дома. В настоящее время водитель транспортного средства задержан. Соответствующее заявление сделали журналисты местного издания The New York Times со ссылкой на представителя американской секретной службы Энтони Гульельми. Специалист пояснил, что авария произошла в 22 часа по местному времени 22 мая (а пять часов утра 24 мая) в северной части площади Лафайет. Речь идет об одном квартале от администрации США в Вашингтоне. В настоящее время устанавливаются сведения о том, преднамеренно или нет произошло ДТП.

Власти США перекрыли несколько кварталов в окрестностях Белого дома на время досмотра грузовика. Напомним, что в последние годы сотрудники служб безопасности усилили меры из-за попыток проникновения в здание администрации США. В частности, была увеличена практически в два раза высота забора (до четырех метров). Теперь расстояние между прутьями ограждения составляет чуть более 12 сантиметров.

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