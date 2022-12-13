В Петербурге вынесли приговор сбившей четырёх человек студентке медвуза

Один пешеход скончался на месте, трое получили травмы. Подсудимая отделалась условным сроком.

Судом был вынесен приговор студентке медицинского вуза по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в Стрельне 21 мая 2022 года. Подробности сообщила прокуратура Петродворцового района.

Суд установил, что подсудимая вечером 21 мая 2022 года, управляя технически исправным автомобилем BMW X1, на нерегулируемом пешеходном перекрёстке при повороте направо на Волхонское шоссе не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и на придомовой территории наехала на пешеходов.

В результате происшествия 72-летняя женщина скончалась на месте, ещё три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как ранее сообщали в МВД, во время расследования защита обвиняемой выдвигала версию о том, что авария произошла из-за неисправности BMW. Однако проведенные следователями экспертизы, а также показания потерпевших, иных участников и свидетелей ДТП опровергли эту версию. По мнению следствия, студентка резко увеличила скорость до более 80 км/ч, на которой попыталась "войти" в поворот и не справилась с управлением.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото и видео: прокуратура Санкт-Петербурга