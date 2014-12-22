В США доказали негативное влияние вейпа на сердечно-сосудистую систему подростков

Вред от вейпа в долгосрочной перспективе проявлялся только у особей мужского пола.

Исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США доказали негативное влияние вейпа на сердечно-сосудистую систему. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Circulation.

Для того, чтобы провести исследование, ученые использовали мышей. В лабораторных условиях их погружали в аэрозоль вейпа – смесь из глицерина с никотином. После этого, специалисты наблюдали за подопытными организмами. На старте испытания возраст мышей соответствовал 12-летнему ребенку. К концу эксперимента, организм подопытных состарился до 30-летнего возраста. Вред от вейпа в долгосрочной перспективе проявлялся только у особей мужского пола. У мышей оказался повышенный уровень CYP2A5, ответственный за переработку никотина.

Теперь ученые хотят провести новую научную работу. Они намерены выяснить, в какой момент взросления происходят сбои в работе сердца, а также понять, повлиял ли CYP2A5 на лучшую защиту от никотина среди особей женского пола.

Ранее мы сообщили, что немецкие ученые создали батарейку размером меньше миллиметра.

Фото: pexels