Немецкие ученые создали батарейку размером меньше миллиметра

Это абсолютный рекорд по размеру аккумуляторов для питания небольших девайсов. Созданные учеными батарейки могут питать крошечные устройства на протяжении десяти часов.

Ученым Хемницкого технического университета (Германия) удалось создать батарейку размером меньше миллиметра. Исследование опубликовано в журнале Advanced Energy Materials.

Это абсолютный рекорд по размеру аккумуляторов для питания небольших девайсов. Ученые разъяснили, что батарейку создавали для крошечных приборов, например, биосовместимых датчиков, которые требуют от батареек крошечного размера. По оценке специалистов, наиболее перспективными в этой связи считаются небольшие фотоэлектрические и солнечные элементы, которые преобразуют свет в электрическую энергию на небольших компьютерных чипах.

За основу был взят принцип "швейцарского рулета" (swiss-roll). Его, как правило, применяют при разработке аккумуляторов обычного размера. На поверхность натянутой пластины наносят слои полимерных, металлических и диэоектрических материалов. Созданные учеными батарейки могут питать крошечные устройства на протяжении десяти часов.

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