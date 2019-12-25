В СК уверены, что Максим Тесак покончил с собой

Светлана Петренко рассказала о процессуальной проверке по факту гибели националиста в СИЗО.

В Следственном комитете уверены, что Максим Тесак (Марцинкевич) покончил с собой. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновница рассказала, что в рамках процессуальной проверки может уверенно говорить о том, что националист покончил с собой в СИЗО-3 Челябинской области.

Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Чиновница заметила, что ранее Тесак строил планы на условно-досрочное освобождение уже через несколько лет. По данным Петренко, "обстоятельства изменились".

Напомним, что ранее стало известно о предсмертной записке Максима Тесака. Спустя день опубликована вторая записка погибшего националиста.

Фото: Piter.tv

