В СК уверены, что Максим Тесак покончил с собой

В Следственном комитете уверены, что Максим Тесак (Марцинкевич) покончил с собой. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновница рассказала, что в рамках процессуальной проверки может уверенно говорить о том, что националист покончил с собой в СИЗО-3 Челябинской области.
Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет
Светлана Петренко, официальный представитель СК России
Чиновница заметила, что ранее Тесак строил планы на условно-досрочное освобождение уже через несколько лет. По данным Петренко, "обстоятельства изменились".
Напомним, что ранее стало известно о предсмертной записке Максима Тесака. Спустя день опубликована вторая записка погибшего националиста.
Фото: Piter.tv
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