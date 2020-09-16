Источник ТАСС рассказал, что в СИЗО найдено тело Марцинкевича.

Максим Тесак покончил с собой в СИЗО Челябинска. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Журналисты отметили, что тело одного из лидеров националистического движения найдено в СИЗО-3 по региону. Погибший находился один в четырхмесной камерен. Рядом с ним свидетелей не нашлось. Вмидеонаблюдение не велось, поэтому следствие изучит камеры из коридоров изолятора.

Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой сообщение ТАСС

Напомним, что в декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Тесака к десяти годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в нападениях на людей, проводимых под предлогом борьбы с наркоторговлей. Сначала мужчина отбывал срок в Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский горсуд смягчил приговор. С фигуранта дела сняли обвинение в разжигании ненависти и вражды. В результате срок наказания составил менее девяти лет. Адвокат Иван Сидорович рассказал, что в СИЗО, один день засчитывается за 1,5 дня в колонии. Также его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

Максим ТЕСАК Марцинкевич 1 часть.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube / Илья Долгов