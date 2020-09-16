Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака

Националист попросил простить его.

Раскрыто содержание предсмертной записки Максима Тесака. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Baza. По данным СМИ, в последнем обращении националист заявил о том, что не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО-3 Челябинска, в камере которого его найдут мертвым. Он также попросил передать супруге в Екатеринбург его личный дневник и книгу про коммунизм. Записка завершается словами "Простите меня".

Напомним, что ранее ТАСС сообщил о гибели Максима Тесака в камере СИЗО Челябинска. По предварительной версии следствия, националист совершил самоубийство. Тело осужденного нашли в одиночной камере, в которой он находился для дальнейшей отправки в Москву. Адвокат подзащитного усомнился в том, что его клиент решил уйти из жизни сам.

Тесак покончил с собой в СИЗО Челябинска.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube / Максим Марцинкевич