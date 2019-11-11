Опубликована вторая предсмертная записка Тесака

Послание сделано на обратной стороне фотографии.

Опубликована вторая предсмертная записка Максима Тесака (Марцинкевича). Фотографию разместили журналисты Telegram-канала RT. Послание сделано на обратной стороне фотографии. Под тестом указана подпись "Твой Нагваль" и дата - 15 сентября 2020 года. На карточке замечены следы крови.

А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи! сообщение Максима Тесака

Напомним, что накануне появилась информация о том, что националист Максим Тесак покончил жизнь самоубийством в СИЗО-3 Челябинской области. Ранее появились данные о первой предсмертной записке погибшего. В ней он просил передать книгу про коммунизм жене. Он также заявил, что не хочет доставлять проблем администрации изолятора.

Родители "Тесака" Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына.

Видео: YT / Максим Марцинкевич