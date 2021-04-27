Осужденный на пожизненное националист Воеводин победил в суде против "Почты России"

Мужчина требовал взыскать с почты 55 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд согласился, что служба нарушила сроки, однако назначил компенсацию в размере двух тыс. рублей.

В Петербурге суд встал на сторону националиста Алексея Воеводина, который осужден на пожизненной срок за преступления на почве экстремизма, в споре с АО "Почта России". Об этом 20 июня рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Воеводин подавал иск, который был связан с нарушением срока пересылки письма. Истец указал, что письмо от Федеральной службы судебных приставов, отправленное 17 февраля 2021 года, дошло к нему лишь 3 марта, на шесть дней позже контрольного срока пересылки.

Мужчина требовал взыскать с почты 55 тыс. рублей компенсации морального вреда. Суд согласился, что служба нарушила сроки, однако назначил компенсацию в размере двух тыс. рублей и штраф в размере одной тысячи рублей.

Алексея Воеводина в 2011 году приговорили к пожизненному сроку за преступления на почве экстремизма. Членам его группировки инкриминировали восемь нападений и семь убийств, в частности, убийства студентов из Сенегала и КНДР, этнографа Николая Гиренко и гражданина Узбекистана.

Ранее петербургский суд запретил аниме-сериал "Адская девочка". Истец в заявлении указал, что материалы, которые находятся по ссылке, мотивируют несовершеннолетних к насилию и деструктивному поведению.

Фото: piter.tv

