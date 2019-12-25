СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

СМИ: экс-депутат Верховной Рады устроил поножовщину в киевском кафе из-за русского языка. Об этом рассказали местные журналисты из издания Strana.ua со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, нарушителем спокойствия 14 февраля стал националист Олег Гелевей.
Известно, что бывший парламентарий вместе с ранее судимым знакомым начали конфликт с официанткой, которая общалась с посетителями на русском языке. Известно, что Гелевей и его друг были в состоянии алкогольного опьянения. За сотрудницу кафе вступился один из клиентов заведения. Экс-депутат устроил с ним драку. Злоумышленники зажали противника в углу помещения, после чего нанесли ему ножевые ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство с использованием холодного оружия, заготовленного для причинения телесных повреждений. После допроса его отпустили. Знакомого Гелевея задержали на месте преступления.
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Фото: Pixabay.com
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