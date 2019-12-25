Сотрудники "Укрзализныця" рассказали, как им приходится растапливать лед в кабине машиниста.

Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале. По данным местного СМИ, речбь идет о сотрудниках государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"), которые недовольны тем, что во время работы у них отсутствует стеклообогрев. Представители локомотивной бригады из-за этого вынуждены растапливать лед на окнах кабины при помощи огня.

На размещенных кадрах видно, что один из участников видеосъемки сначала поджигает бумагу, а затем держит ее возле стекла машиниста. Это нужно, чтобы немного растопить лед в кабине.

Напомним, что железнодорожники Украины продолжают использовать советское наследие. Большая часть местных составов подлежать утилизации в связи с истекшим сроком годности. Возраст подвижного состава оценивается от 30 до 53 лет. При этом общий показатель износа поездов превышает 90 процентов.

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Фото: Pixabay.com