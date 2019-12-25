Силовики задержали самых активных протестующих.

В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш". Об этом сообщили украинские журналисты из издания "Страна" в Telegram. Они распространили ролик, в котором показано, как активисты из националистических организаций пытаются пробраться в здание телеканала. Их сдерживают силовики. По мнению протестующих, "Наш" должен быть закрыт. Они обвиняют руководство компании в пророссийской направленности.

Националисты пытались прорваться к телеканалу "Наш заявление издания "Страна"

На кадрах видно, что радикалы сталкиваются с правоохранительными органами. При этом полиция использует слезоточивый газ. В настоящее время известно, что несколько человек задержаны.

Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского.

Фото: ТГ/Страна.UA