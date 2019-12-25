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В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш"
Сегодня, 15:08
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lesjasap

В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш"

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Силовики задержали самых активных протестующих.

В Киеве радикалы пытаются штурмовать телеканал "Наш". Об этом сообщили украинские журналисты из издания "Страна" в Telegram. Они распространили ролик, в котором показано, как активисты из националистических организаций пытаются пробраться в здание телеканала. Их сдерживают силовики. По мнению протестующих, "Наш" должен быть закрыт. Они обвиняют руководство компании в пророссийской направленности.

Националисты пытались прорваться к телеканалу "Наш

заявление издания "Страна"

На кадрах видно, что радикалы сталкиваются с правоохранительными органами. При этом полиция использует слезоточивый газ. В настоящее время известно, что несколько человек задержаны.

Протестующие украинские предприниматели пришли к госдаче Зеленского.

Фото: ТГ/Страна.UA

Теги: наш, радикалы, силовики, слезоточивый газ, телеканал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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