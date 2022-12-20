История 16‑летней Анфисы из Ленобласти стала сюжетом шоу "Мама в 16"

Девушка из посёлка с сухим законом влюбилась в городского парня.

16‑летняя жительница посёлка Назия Ленинградской области Анфиса стала героиней программы "Мама в 16" на телеканале "Ю". Выпуск с её участием вышел в начале сентября. Девушка живёт с мамой Еленой Викторовной и сестрой‑близняшкой Алисой. Посёлок, по словам Анфисы, отличается малым количеством развлечений и работы, а новости распространяются быстро. Несколько лет назад в Назии ввели сухой закон из‑за злоупотребляющих алкоголем сотрудников местного завода.

Знакомство с Георгием из Петербурга произошло в социальных сетях. Анфисе понравилось, что он городской. Пара начала встречаться, познакомила родителей и планировала съехаться. Однако Анфиса обнаружила переписку Георгия с другими девушками и решила расстаться. Вскоре она узнала о беременности. Мать Георгия Анастасия Васильевна настаивала на примирении. Слухи о положении Анфисы быстро разошлись по посёлку, а о предстоящем отцовстве Георгию сообщила сестра Анфисы Алиса.

Будущая мама попала в больницу, куда приехал Георгий и сделал ей предложение, но получил отказ. Однако после выписки Анфиса переехала к нему в Петербург. Совместный быт обернулся частыми ссорами. На УЗИ пара узнала, что у них будет девочка, и решили назвать её Еленой. Вскоре Анфиса снова увидела переписку Георгия с другой девушкой, написала на его машине слова "Бабник и Козел" и уехала в Назию. Мамы обеих сторон объяснили, что собеседница – подруга детства, и конфликт удалось уладить.

Дочь родилась здоровой. Георгий встретил Анфису из роддома с украшенной шарами комнатой. Затем он вновь сделал предложение – на этот раз в костюме Петра I – и получил согласие. В настоящий момент Лене пять месяцев, пара живёт вместе в Петербурге.

Фото: скриншот программы "Мама в 16" на телеканале "Ю"