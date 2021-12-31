Историк моды Васильев рассказал, когда вернется на Первый канал

Как рассказал Васильев, у телеканала нет средств на съемку программы, потому что "весь бюджет направлен на другие цели".

Историк моды, ведущий Александр Васильев рассказал о том, когда вернется программа "Модный приговор" в сетку вещания телеканала. Об этом пишет "МК в Петербурге".

Как рассказал Васильев, у телеканала нет средств на съемку программы, потому что "весь бюджет направлен на другие цели". При этом сам историк моды вернуться не против, если на Первом канале появятся деньги.

Напомним, что из сетки телеканала пропал и Иван Ургант. Его также впервые за 13 лет ведущего отстранили от "Золотого граммофона". Как утверждает отец Урганта, шоумен предпочел семью светским тусовкам и мероприятиям. Теперь он проводит больше времени с женой и детьми.

Фото:Piter.tv

