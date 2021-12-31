Александр Васильев объяснил, почему "Модный приговор" сняли с эфира Первого канала

Из эфирной сетки Первого канала исчез "Модный приговор", ведущим которого является Александр Васильев. Историк моды назвал причины закрытия программы, пишет "Комсомольская правда".
По словам Васильева, одна из главных причин – закрытие на территории России всех модных магазинов. Вещи привозили с Запада, и теперь героинь не во что переодеть – нет соответствующих размеров, цветов и фасонов. Поэтому на данный момент программа снята с производства.
Однако историк моды отметил, что было снято много выпусков в запас. Он не сомневается, что их покажут. Однако когда это произойдет – неизвестно. Васильев уверен, что зрители сейчас хотят смотреть новости, а не развлекательные программы.
Многие европейские страны применили к России ряд санкций. В частности, в Москве не состоялась Неделя моды, а Валентин Юдашкин не смог представить новую коллекцию, так как его не допустили к Неделе моды в Париже.
Кроме "Модного приговора" Первый канал перестал показывать "Давай поженимся", "Мужское/Женское" и "Вечернего Урганта".
Ранее Собчак объяснила, почему с эфира Первого канала сняли шоу "Вечерний Ургант".
Фото: Instagram / alexandre_vassiliev
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