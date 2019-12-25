Эксперт прокомментировал приостановку работы российского телевещания в Латвии

С 10 февраля в Латвии приостанавливают ретрансляцию 16 русскоязычных каналов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вытеснение российской прессы, а теперь и телевидения, идет в Прибалтике не первый год.
По словам властей, они не смогли найти официальных представителей этих телеканалов в Латвии и поэтому не получили согласие на трансляцию их каналов в стране.
Более того, контент запрещают не только показывать, но и смотреть. Сейм Латвии одобрил поправки, которые предписывают штрафы частным лицам за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения. Эксперты считают, что это, очевидно, нарушение свободы слова и прав человека.
Ранее в Украине заблокировали три местных телеканала.
Фото: pixabay.com
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