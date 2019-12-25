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Эксперт прокомментировал приостановку работы российского телевещания в Латвии
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал приостановку работы российского телевещания в Латвии

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Власти Латвии хотят запретить не только транслировать, но и смотреть.

С 10 февраля в Латвии приостанавливают ретрансляцию 16 русскоязычных каналов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вытеснение российской прессы, а теперь и телевидения, идет в Прибалтике не первый год. 

По словам властей, они не смогли найти официальных представителей этих телеканалов в Латвии и поэтому не получили согласие на трансляцию их каналов в стране. 

Более того, контент запрещают не только показывать, но и смотреть. Сейм Латвии одобрил поправки, которые предписывают штрафы частным лицам за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения. Эксперты считают, что это, очевидно, нарушение свободы слова и прав человека. 

Ранее в Украине заблокировали три местных телеканала. 

Фото: pixabay.com

Теги: латвия, российский канал, телеканал
Категории: Лента новостей, Новости России,

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