Родители "Тесака" Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына

Адвокат Алексей Михальчик уже направил это обращение Бастрыкину.

Родители политического активиста, одного из лидеров националистического движения, Максима Марцинкевича по кличке "Тесак" требуют возбудить уголовное дело об убийстве их сына. Об этом пишет издание Baza.

Родители Марцинкевича считают, что их сын не мог покончить с собой. Отец рассказал, что девятого сентября Максим жаловался своему адвокату на пытки и заявлял, что его принуждают взять на себя вину за некие убийства, совершённые в 90-е годы.

Адвокат Алексей Михальчик уже направил это обращение отца Максима председателю СКР Бастрыкину.

Ранее мы писали, что Максим "Тесак" покончил с собой в СИЗО Челябинска.Тело одного из лидеров националистического движения найдено в СИЗО-3. Погибший находился один в четырхмесной камере. Рядом с ним свидетелей не нашлось. Видеонаблюдение не велось, поэтому следствие изучит камеры из коридоров изолятора.