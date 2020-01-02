В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Специалисты пояснили, что нужно сделать сотруднику и работодателю.

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным. В ведомстве отметили, что это может сказаться на размере зарплаты. Однако работники могут попросить у своего начальника дополнительный выходной или сделать его одним из дней своего отпуска.

Напомним, что согласно установленному графику, в 2019/2020 году праздничными днями считаются 1-8 января. Последний день декабря - рабочий день, но сокращенный на один час. Перенос выходных устанавливает только закон или решение правительства. За дополнительный день выходного сотруднику, если он попросит об этом , начальника, платить не будут. Условия определяются локальным нормативным актом, но унифицированной формы подобного приказа в России нет.

В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате напомнили в Роструде

Ранее Piter.tv писал о том, что Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели.

Фото: Piter.tv

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