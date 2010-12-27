Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели

Министр культуры призвал начать думать, как можно провести дополнительный выходной.

Владимир Мединский призвал россиян подумать о том, что они будут делать в освободившийся выходной день, если по закону рабочая неделя станет четырехдневной. По словам Мединского, некоторую часть работ будут перекладывать на себя роботизированная техника. Часть механизированного труда перейдет им благодаря развитию цифровых технологий. Чиновник подчеркнул, что это не коснется творческой составляющей трудовой деятельности.

Когда глава правительства говорил о перспективах в будущем сокращения рабочей недели, которое наверняка в прогрессивных странах будет происходить, ... речь шла не о поправках к трудовому законодательству, а о проблемах цивилизационного порядка прокомментировал глава Минкульта

Он считает, что основной темой для размышлений станет вопрос на что жен тратить освободившееся время: "на безделье, разрушение" или отдавать его на творчество, самосовершенствование и созидание.

Ранее Piter.tv писал материал "Мединский: "Если вам так нравился "Джокер", то почему не нравится Соколов?".

Фото: Piter.tv

