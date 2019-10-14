В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Об этом эксперты напомнили в преддверии выходных, приуроченных ко Дню народного единства.

В Роструде рассказали о двойной оплате сотрудникам, которые работают на выходных и в праздники. Сдельным сотрудникам платят не менее чем по двойному тарифу, а остальным - в двойном размере по тарифной ставке.

Если денежное поощрение не планируется, то работодатель обязан предоставить дополнительный выходной. Этот день должен быть полностью свободным, вне зависимости от фактически отработанных внеурочных часов.

Привлекать к работе на выходных работников можно только в исключительных случаях и с письменного согласия. Также работодатель должен убедиться в том, что здоровье сотрудника позволяет привлечь его к работам.

Исключением стали люди творческих профессий, если внеурочные смены прописаны в трудовом договоре или коллективном соглашении. При этом профессия специалиста должна быть официально включена в перечень, утвержденный правительством. "Проблемной" категорией являются инвалиды, женщины с детьми до трех лет, родители-одиночки, опекуны и попечители, и т.д. Их приглашать на дополнительный рабочий день вместо выходного или праздника можно только в особом порядке.

Привлечь к работе без согласия сотрудника можно лишь в экстренных случаях: ради предотвращения техногенных или производственных аварий,катастроф, неотложных работ в зоне землетрясения, наводнения и других стихийных бедствий. При порче госимущества, или собственности муниципалитета ответственных должностных лиц также могут вызвонить с работы в выходные и праздники.

Напомним, что следующие праздники в России запланированы со 2 по 4 ноября. Дополнительный выходной связан с Днем народного единства.

Ранее Piter.tv писал о том, что в правительстве утвердили календарь выходных на 2020 год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop