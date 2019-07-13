В правительстве утвердили календарь выходных на 2020 год

В ведомстве отметили все нерабочие дни в следующем году.

Правительство России утвердило праздничные дни на 2020 год. Календарь праздников был опубликован в социальных сетях.

В январе россияне будут отдыхать 1 по 8 число, в феврале по случаю Дня защитника Отечества – с 22 по 24 число. Международный женский день подарит три выходных дня с 7 по 9 марта. В День весны и труда граждане будут отдыхать с 1 по 5 мая, в День Победы – с 9 по 11 мая, в День России – с 12 по 14 июня и 4 ноября в День народного единства.

Согласно информации ведомства, выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Видео: Ютуб/Vitaliy Mak