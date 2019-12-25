В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk

Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-генерального директора компании Petropavlovsk Алексея Масловского. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее его объявили в международный розыск. Ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Его отец – Павел – был арестован 25 декабря прошлого года. Он и еще несколько фигурантов дела обвиняются в хищении активов стоимостью около 100 миллионов рублей у "Покровского рудника".
Ранее военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации Федеральной службы безопасности по делу об особо крупном мошенничестве. Они обвиняются в хищении 63,5 миллионов рублей.
Фото: pixabay.com
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