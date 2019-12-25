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В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk
Сегодня, 16:17
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В России заочно арестовали сына основателя Petropavlovsk

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Он находится в международном розыске, его отец арестован.

Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-генерального директора компании Petropavlovsk Алексея Масловского. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее его объявили в международный розыск. Ему вменяется часть 4 статьи  160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 

Его отец – Павел – был арестован 25 декабря прошлого года. Он и еще несколько фигурантов дела обвиняются в хищении активов стоимостью около 100 миллионов рублей у "Покровского рудника".

Ранее военный суд в Москве арестовал трех старших офицеров управления авиации Федеральной службы безопасности по делу об особо крупном мошенничестве. Они обвиняются в хищении 63,5 миллионов рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: petropavlovsk, алексей масловский, павел масловский, присвоение или растрата
Категории: Новости России, Лента новостей,

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