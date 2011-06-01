Суд избрал меру пресечения еще одному бывшему гендиректору ПАО "Звезда"

Подсудимый и его бывшие коллеги подозреваются в израсходовании 142 млн рублей.

Невский районный суд заключил под стражу бывшего гендиректора ПАО "Звезда" Павла Плавника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 10-го июня.

Плавник обвиняется по статье о присвоении и растрате. Он просил домашний арест, однако суд постановил заключить экс-директора под стражу до 8-го августа 2021-го года.

По такой же статье проходят бывшие коллеги Плавника — бывший гендиректор "Звезды" Михаил Лобин и заместитель Олег Григорьев.

По версии следователей, денежные средства, выделенные на ведение хозяйственной деятельности, необоснованно перечислялись на счета организаций, которые на самом деле не вели финансово-хозяйственную деятельность. По такой схеме удалось выручить 142 млн рублей.

ПАО "Звезда" — машиностроительный завод, который производит легкие компактные высокооборотные дизельные двигатели многоцелевого назначения.

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