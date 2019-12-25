Руководителей крупного машиностроительного завода в Петербурге задержали за растрату 142 млн

Задержанные использовали свое служебное положение и переводили деньги на счета подставных лиц.

В Петербурге задержали четырех руководителей машиностроительного завода "Звезда", которых подозревают в крупной растрате денежных средств. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, задержанные использовали свое служебное положение и переводили деньги на счета подставных лиц, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность.

В общей сложности злоумышленники растратили 142,2 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено еще в апреле. В общей сложности правоохранители провели 13 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. У них изъяли автомобили Мерседес GLE400 и Tesla, а также 2 млн 60 тысяч рублей, компьютерную технику, телефоны, флэш-накопители, печати и различные документы.

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