Экс-замглавы Минобороны РФ послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову после допроса

Московский городской суд допросил бывшего заместителя российского министерства по обороне, генерала армии Дмитрия Булгакова. Ранее мужчина был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в рамках другого расследования, проводимого по уголовному делу в отношении другого экс-замглавы профильного ведомства Тимура Иванова. Последний обвиняется государством в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц". В ходе допроса на заседании суда Булгаков подтвердил, что покупка ставших предметом спора двух паромов было необходимо для обороны полуострова. Отбором объектов занималось непосредственно Минобороны РФ и лично Иванов

Известно, что после допроса Булгаков "послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову". Далее подозреваемый в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор. Ранее Булгакова опрашивали следователи в роли свидетеля по делу Иванова . В документах не указаны детали его допроса и то, какие именно показания бывший чиновник дал.

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Фото: Piter.tv