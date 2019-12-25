Лжеблаготворитель предстанет перед судом за многомиллионное хищение пожертвований

В хищении 21,4 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований различными спонсорами на развитие детского спорта, обвиняется 56-летний президент благотворительного фонда.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении президента благотворительного фонда, похитившего 21 миллион рублей, выделенных спонсорами на развитие детского хоккея. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В хищении 21,4 миллионов рублей, выделенных в качестве пожертвований различными спонсорами на развитие детского спорта, обвиняется 56-летний президент благотворительного фонда. Прикрываясь благими целями и пропагандируя развитие хоккея, он создал детско-юношеский спортивный клуб. Фактической же целью создания благотворительной организации стало хищение денежных средств.

Например, одно из финансово-кредитных учреждений выделило 9,6 миллиона рублей на покупку нового автобуса, якобы необходимого для перевозки детских хоккейных команд. Также средства уходили на оплату санаторно-курортных и различных оздоровительных услуг для президента фонда, его родственников.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата". На денежные средства, находящиеся на расчетном счету благотворительной организации, недвижимость, принадлежащую обвиняемому и его родственникам, наложен арест.

Материалы уголовного дела были направлены в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга.

В конце апреля стало известно, что трое петербуржцев пойдут под суд за кражу более 400 млн из бюджета города.

Фото: Piter.tv