РБК: Андрей Акимов попросил проверить действия Павла Масловского и его сына.

Газпромбанк пожаловался ФСБ на сделку с участием основателя Petropavlovsk. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на копию письма, направленного на имя генерал-лейтенанта и главы управления "К" Ивана Ткачева. Подлинность документа от 16 декабря прошлого года подтвердил собственный источник издания.

В СМИ объяснили, что Глава Газпромбанка Андрей Акимов написал в силовое ведомство с просьбой проверить сделку, в которой принимает участие бывший генеральный директор и основатель одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний Petropavlovsk. Речь идет о Павле Масловском. В тексте письма также фигурирует сын Масловского Алексей. По мнению автора обращения, в действиях вышеуказанных лиц могут быть нарушения по части 4 статьи 160 УК РФ, части 2 статьи 201 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время заявление Акимова зарегистрировано службой экономической безопасности. Это произошло спустя две недели после отправления документа. напомним, что 25 декабря 2020 года Павел Масловский был арестован. Мужчина обвиняется в растрате в особо крупном размере. Максимальный срок наказания может составить до десяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского.

Фото: Piter.tv