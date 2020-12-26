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Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского

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Бизнесмен будет под стражей до 23 февраля.

Тверской суд Москвы арестовал основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского. Мужчина обвиняется в растрате.Ранее предприниматели задержали в его офисе. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении фигуранта расследования. Он взят под стражу до 23 февраля.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранты проверяются на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности, устанавливаются личности их возможных соучастников

Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Напомним, что Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку отечественных предприятий по объемам производства золота. Полиция подозревает генерального директора компании в участии в преступной схеме. Вместе с сообщниками в 2018 году он мог похитить финансовые активы в размере 95 млн рублей. Масловский обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ. Максимальным наказанием за данное правонарушение является лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Твери.

Видео: МВД России

Теги: petropavlovsk plc, ирина волк, мвд, павел масловский, тверской суд москвы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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