Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Твери. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным оперативников, задержан 26-летний местный житель. Его подозревают в изготовлении запрещенного синтетического вещества мефедрон. Производство находилось в гараже. Фигурант расследования поймали во время сбыта очередной партии наркотика. В операции приняли участие представители регионального "Грома".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России. В рамках оперативных мероприятий полиция изъяла у злоумышленника более одного килограмма мефедрона, а также пакеты с порошкообразным веществом, около 100 литров прекурсоров, необходимых для изготовления запрещенных веществ и лабораторный инвентарь.

Преступнику грозил наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Твери загорелся ангар с пластиком.

Видео: МВД РФ