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Бухгалтер присвоила себе более миллиона рублей работодателя
Сегодня, 11:10
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Бухгалтер присвоила себе более миллиона рублей работодателя

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Последний раз женщина перечислила себе деньги в декабре 2020-го года.

Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему бухгалтеру, которая присваивала себе денежные средства с счета своей организации. Анастасии Мерецкой назначили условный срок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В феврале 2020-го года подсудимая устроилась бухгалтером в ООО "АХСУ". Спустя 3 недели после трудоустройства женщина перечислила себе со счета общества 24,5 тыс. рублей. В общей сложности Мерецкая сделала 101 перед на общую сумму 1,36 млн рублей, тем самым причинив ущерб работодателю.

Суд назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что артист балета взыскал с работодателя в Петербурге более 200 тысяч долга по зарплате. 

Фото: Piter.TV

Теги: бухгалтер, присвоение или растрата
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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