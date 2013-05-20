Петербургская бухгалтер похитила миллионы и спрятала их в квартире родственника

Жительница Петербурга присвоила 13,5 миллиона.

Бывшая бухгалтер одной из петербургских компаний признана виновной в хищении 13,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

С апреля 2023 по декабрь 2024 года женщина, пользуясь служебным доступом к финансовым документам, подделывала платежные поручения и данные о получателях средств. Через систему "Банк-клиент" она направляла фальшивые переводы в различные кредитные организации, переводя деньги на счета, подконтрольные ей.

Как уточнили в прокуратуре, часть похищенных средств женщина легализовала, оформив покупку квартиры на улице Адмирала Трибуца на имя близкого родственника. Суд признал экс-бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщине предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и в течение двух лет ей запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью.

Фото: Piter.TV