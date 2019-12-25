Артист балета взыскал с работодателя в Петербурге более 200 тысяч долга по зарплате

Деньги вернули только после ареста авто организации.

Служба судебных приставов помогла артисту балета в Петербурге взыскать с работодателя долг по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 2019 года мужчина работал в ресторане артистом балета вечерних шоу. В марте 2020 года он сначала ушел в отпуск, а затем вынуждено отправился на самоизоляцию из-за пандемии. Работодатель настаивал, что эти две недели, которые действовал запрет на работу кафе и ресторанов, артист должен был взять "за свой счет".

Суд обязал организацию выплатить долг по зарплате 214 тысяч рублей. Однако работодатель не спешил выплачивать эти деньги. Тогда судебные приставы арестовали авто компании. Только после этого ресторан выплатил долг сотруднику.

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Фото: Piter.TV